Українцям за кордоном спростили оформлення важливого документа дітям
Українці за кордоном відтепер можуть дистанційно оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей до 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.
Як отримати нову послугу
У МЗС пояснили, що батьки та законні представники можуть подати заявку онлайн у кілька кроків без необхідності виїзду в Україну. Послуга доступна через систему “е-Консул” або у дипломатичних установах України.
"Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга", - наголосив міністр Андрій Сибіга.
У відомстві також повідомили, що працюють над розширенням сервісу - у майбутньому оформлювати РНОКПП за кордоном зможуть усі громадяни України, які цього потребують.
Для чого потрібен податковий номер
РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) - є ключовим документом, який потрібен для вирішення низки практичних питань, зокрема під час оформлення паспортних документів та здійснення нотаріальних дій.
Податковий номер також є важливою складовою доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів. Його оформлення дозволяє дітям і батькам користуватися ширшим спектром державних послуг навіть перебуваючи за кордоном.
Цифровізація державних послуг
Раніше ми повідомляли, що у застосунку Дія також запустили нові послуги для батьків і дітей, зокрема можливість оформлення РНОКПП онлайн та електронної картки платника податків.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні посилюють цифрові механізми контролю під час перетину кордону та оформлення поїздок.
Зокрема, із 12 травня у системі єЧерга запрацював новий функціонал, який автоматично перевіряє наявність і чинність міжнародного страхового сертифіката “Зелена картка” під час бронювання місця в онлайн-черзі.
Якщо страховий поліс відсутній або ще не набрав чинності, система може скасувати або обмежити дію запису в черзі до моменту виконання вимог.
У Мінрозвитку нагадали, що “Зелена картка” є обов’язковою для всього комерційного транспорту, який виїжджає за кордон, зокрема автобусів і вантажівок.