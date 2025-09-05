Українці повернулися до скупки доларів, євро втрачає привабливість

Курс євро

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року індекс долара показав найгіршу першу половину року з 1973 року, оскільки хаотичне введення президентом США Дональдом Трампом тарифів викликало побоювання з приводу економіки США і безпеки казначейських облігацій.

Американська валюта впала до найнижчого рівня за останні три роки щодо євро.

З початку року курс євро до долара зріс на 13%. В Україні в липні курс євро наблизився до рівня 50 гривень, тоді як курс долара відносно стабільний нижче рівня 42 гривні.

Як зазначили в НБУ, такі зміни позначилися на інвестиційних рішеннях населення.

Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.