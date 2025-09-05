Украинцы вернулись к скупке долларов, евро теряет привлекательность

Начиная с апреля 2025 года ситуация на валютном рынке Украины изменилась и основной валютой для новых сбережений стал евро. Однако в августе доллар начал возвращать позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, украинцы за месяц купили на наличном рынке валюты 1,920 млрд долларов (в эквиваленте) и продали 1,561 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 359 млн долларов больше, чем продали.
Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов, тогда как покупка евро упала с 312 до 193 млн в долларовом эквиваленте.
До этого в течение четырех месяцев доля доллара сокращалась, а доля евро росла.
Напомним, за первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение президентом США Дональдом Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.
Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро.
С начала года курс евро к доллару вырос на 13%. В Украине в июле курс евро приблизился к уровню 50 гривен, в то время как курс доллара относительно стабилен ниже уровня 42 гривны.
Как отметили в НБУ, такие изменения сказались на инвестиционных решениях населения.
Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту, но изучает переход на евро. Сейчас четкого плана менять базовую валюту нет, и пока главной остается доллар.