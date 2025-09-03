НБУ зберігає долар як базову валюту в Україні, але розглядає євро

Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту. Водночас регулятор вивчає можливі зміни через посилення економічних і фінансових зв’язків з Європейським Союзом.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

Основна валюта для курсу

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни", - сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він додав, що з часом зміни будуть неминучі.

Євроінтеграційний контекст

За словами Ніколайчука, у перспективі більшість зовнішніх показників Україна буде змушена переводити саме в євро. Це зумовлено курсом на євроінтеграцію та економічною співпрацею з ЄС.

Історично акцент робився на співвідношенні гривня-долар. Однак з початку повномасштабної війни зв’язки з країнами Європи суттєво зросли. Основна частина імпорту йде з ЄС, а міжнародна допомога останні два роки надходить переважно в євро.

Резерви та перші зміни

Посилення ролі євро відображається і у структурі міжнародних резервів України. Кошти, які уряд отримує в євро, включаються до резервів.

"Протягом останніх років ми вже почали робити перші зміни - публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не тільки в доларах, але й у євро та гривні", - пояснив Ніколайчук.

Він уточнив, що зараз чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки головною залишається долар.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", – сказав перший заступник голови Нацбанку.