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Українці втратили інтерес до заощадження готівкових доларів

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 13:37
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Українці втратили інтерес до заощадження готівкових доларів Фото: українці припинили заощаджувати готівкові долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Недовіра українців до американської валюти призвела до зміни пріоритетів. Євро став основною валютою для нових заощаджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).

Гривня зміцнилася на тлі ослаблення долара

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі 2025 року обмінний курс гривні до долара коливався у відносно вузькому діапазоні та зміцнився на 0,6% квартал до кварталу. Водночас долар як курсоутворююча валюта для України послабився до євро та валют країн - основних торговельних партнерів.
Українці втратили інтерес до заощадження готівкових доларів

Це зумовило послаблення гривні до євро на 7,2% кв/кв. Такі зміни позначилися і на інвестиційних рішеннях населення - попит на готівковий долар суттєво скоротився.

Попит на готівкову валюту різко впав

За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у ІІ кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.

У результаті спред між готівковим курсом продажу долара та офіційним обмінним курсом іноді ставав навіть від'ємним, а загалом залишався на нульовому рівні. Пропозицію готівкової валюти додатково підтримували сезонні фактори, а також зняття частини валютних обмежень для бізнесу. Через це частина "тіньового" попиту на готівкову валюту могла перейти в офіційний безготівковий сегмент.

У ІІ кварталі 2025 року чистий попит населення на готівкову іноземну валюту скоротився до 0,8 млрд доларів, у порівнянні з 2,8 млрд у І кварталі. Фіксувалися найменші щомісячні обсяги попиту з жовтня 2023 року - у середньому 0,3 млрд доларів.

НБУ скорочує інтервенції на валютному ринку

У ІІ кварталі інтервенції НБУ на міжбанку зменшилися до 8,1 млрд доларів (з 9,4 млрд у І кварталі). Частка угод без участі НБУ на міжбанку зросла до 54%, що свідчить про стабілізацію ринку.

Разом із зростанням міжнародної фінансової допомоги це сприяло зміцненню резервів. На кінець червня міжнародні резерви становили 45,1 млрд доларів - на 16% вище мінімально достатнього рівня за методологією МВФ.
Українці втратили інтерес до заощадження готівкових доларів

У перспективі попит на валюту знижуватиметься

Попит на готівкову валюту досяг піку у 2024 році через високі ризики та обмеження на рух капіталу. Національний банк очікує поступове зниження попиту до 5 млрд доларів у 2027 році завдяки кращим девальваційним очікуванням та привабливішим гривневим інструментам.
Українці втратили інтерес до заощадження готівкових доларів

Втім, у 2025-2026 роках попит на валюту залишатиметься високим. Основні причини - великі державні витрати на оборону, імпорт товарів і недостатня пропозиція валюти з боку приватного сектору.

У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Однак наприкінці червня попит на валюту з боку українців знову зріс.

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