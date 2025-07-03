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Долар упав до світових валют до мінімуму за 3,5 року

Україна, Четвер 03 липня 2025 08:18
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Долар упав до світових валют до мінімуму за 3,5 року Фото: долар впав до євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Долар США продовжує знижуватися до основних світових валют. Євро перебуває на максимальних рівнях з 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індекс долара, що відображає курс долара до шести валют, перебуває на рівні 96,701, близькому до 3,5-річних мінімумів. Індекс може завершити тиждень зниженням на 0,5%.

Євро стабілізувався на позначці 1,1806, близькій до максимуму вересня 2021 року.

Інвестори чекають на звіт Міністерства праці США за червень, який буде опубліковано перед святом 4 липня. Звіт ADP показав перше за два роки скорочення кількості робочих місць, що вплинуло на очікування щодо зниження ставки ФРС.

Нова торговельна угода і тарифні загрози

Перед терміном введення тарифів 9 липня Дональд Трамп повідомив про торговельну угоду з В'єтнамом. Він заявив, що товари з В'єтнаму будуть обкладені митом у 20%, а транзитні поставки з третіх країн - на 40%.

Аналітики вважають, що важливо спостерігати за реакцією Китаю, оскільки рішення Трампа безпосередньо зачіпає ланцюжки поставок. Це може призвести до подальших потрясінь на ринку.

Зростаючі побоювання щодо бюджету і дефіциту

Республіканці в Палаті представників зазнають труднощів з ухваленням масштабного законопроєкту Трампа щодо зниження податків і збільшення витрат. Кілька членів партії висловлюють стурбованість його вартістю.

Очікується, що закон збільшить держборг на 3,3 трлн доларів. На думку аналітиків, це посилює занепокоєння інвесторів бюджетною стійкістю США та інших країн, включно з Японією.

Курс євро в Україні

Нагадаємо, зростання євро до долара на світових ринках призвело до того, що в Україні курс євро підскочив до історичного максимуму 49,40 грн/євро на 2 липня. На готівковому ринку курс наближається до 50.

Як зазначив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко, ослаблення долара відносно євро пояснюється побоюваннями наслідків політики адміністрації президента США Дональда Трампа для американської економіки.

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