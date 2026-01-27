Українці почали заробляти більше: наскільки зросла офіційна зарплата у 2025 році

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду у Facebook.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2025 році склала:
З січня по грудень 2025-го заробіток українців в середньому зріс на більш як 5,6 тисячі гривень.
При цьому дані ПФУ відрізняються від показників Держстату, який заявляє, що ще у листопаді середня зарплата в Україні становила 27 267 гривень.
Додамо, що за даними ПФУ, середня зарплата протягом 2024-го становила 17 486,60 гривень. Це на 22,2% більше, ніж роком раніше.
Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень.
Середня зарплата, за очікуваннями уряду, становитиме 30 032 гривні (при цьому Кабінет міністрів прогнозує сповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%).
Наприкінці 2025 року Work.ua опитав роботодавців про плани підвищувати зарплату у 2026 році, результати показали, що:
Додамо також, що з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.