Українці почали заробляти більше: наскільки зросла офіційна зарплата у 2025 році

Як змінилась офіційна зарплата в Україні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду у Facebook.

Якою була середня зарплата українців у 2025-му

За даними ПФУ, середня зарплата у 2025 році склала:

  • січень - 18 660 гривень 32 копійки
  • лютий - 18 589 гривень 38 копійок
  • березень - 19 430 гривень 52 копійки
  • квітень - 19 856 гривень 19 копійок
  • травень - 20 355 гривень 40 копійок
  • червень - 22 336 гривень 81 копійка
  • липень - 20 455 гривень 65 копійок
  • серпень - 19 813 гривень 71 копійка
  • вересень - 21 190 гривень 31 копійка
  • жовтень - 21 578 гривень 46 копійок
  • листопад - 21 263 гривні 17 копійок
  • грудень - 24 292 гривні 88 копійок
  • середня зарплата - 20 653,55 гривні

З січня по грудень 2025-го заробіток українців в середньому зріс на більш як 5,6 тисячі гривень. 

При цьому дані ПФУ відрізняються від показників Держстату, який заявляє, що ще у листопаді середня зарплата в Україні становила 27 267 гривень.

Додамо, що за даними ПФУ, середня зарплата протягом 2024-го становила 17 486,60 гривень. Це на 22,2% більше, ніж роком раніше.

 Середній заробіток українців протягом 2025 року (інфографіка ПФУ)

Зарплати в Україні

Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень.

Середня зарплата, за очікуваннями уряду, становитиме 30 032 гривні (при цьому Кабінет міністрів прогнозує сповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%).

Наприкінці 2025 року Work.ua опитав роботодавців про плани підвищувати зарплату у 2026 році, результати показали, що:

  • менш як 1% роботодавців планують скорочувати зарплати;
  • 9% залишать рівень оплати праці без змін;
  • 29% мають стратегію підвищення доходів співробітників.

Додамо також, що з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.

