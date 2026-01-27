Українці почали заробляти більше: наскільки зросла офіційна зарплата у 2025 році

Якою була середня зарплата українців у 2025-му

За даними ПФУ, середня зарплата у 2025 році склала:

січень - 18 660 гривень 32 копійки

лютий - 18 589 гривень 38 копійок

березень - 19 430 гривень 52 копійки

квітень - 19 856 гривень 19 копійок

травень - 20 355 гривень 40 копійок

червень - 22 336 гривень 81 копійка

липень - 20 455 гривень 65 копійок

серпень - 19 813 гривень 71 копійка

вересень - 21 190 гривень 31 копійка

жовтень - 21 578 гривень 46 копійок

листопад - 21 263 гривні 17 копійок

грудень - 24 292 гривні 88 копійок

середня зарплата - 20 653,55 гривні

З січня по грудень 2025-го заробіток українців в середньому зріс на більш як 5,6 тисячі гривень.

При цьому дані ПФУ відрізняються від показників Держстату, який заявляє, що ще у листопаді середня зарплата в Україні становила 27 267 гривень.

Додамо, що за даними ПФУ, середня зарплата протягом 2024-го становила 17 486,60 гривень. Це на 22,2% більше, ніж роком раніше.

Середній заробіток українців протягом 2025 року (інфографіка ПФУ)