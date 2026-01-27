Украинцы начали зарабатывать больше: насколько выросла официальная зарплата в 2025 году

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Facebook.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2025 году составила:
С января по декабрь 2025-го заработок украинцев в среднем вырос на более чем 5,6 тысячи гривен.
При этом данные ПФУ отличаются от показателей Госстата, который заявляет, что еще в ноябре средняя зарплата в Украине составляла 27 267 гривен.
Добавим, что по данным ПФУ, средняя зарплата в течение 2024-го составила 17 486,60 гривен. Это на 22,2% больше, чем годом ранее.
Госбюджет на 2026 год предусматривает, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен.
Средняя зарплата, по ожиданиям правительства, составит 30 032 гривны (при этом Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%).
В конце 2025 года Work.ua опросил работодателей о планах повышать зарплату в 2026 году, результаты показали, что:
Добавим также, что с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%. Первые повышенные выплаты учителя получат уже на этой неделе.