Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки

Підвищення стосується близько 10 мільйонів громадян, включно з категоріями, що отримують виплати за загальним законом, військовими та чорнобильцями.

Мінімальний розмір доплати буде 100 гривень, максимальний - 2 595 гривень.

Для працюючих пенсіонерів автоматичний перерахунок з урахуванням оновленого стажу заплановано на 1 квітня.