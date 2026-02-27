UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки

Фото: пенсіонери з 1 березня отримають надбавку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Із 1 березня пенсії проіндексують на 12,1 %. Але розмір надбавки не буде однаковим для усіх.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін на телемарафоні.

Читайте також: Вийшли на пенсію у 2026 році? Чи перерахують виплати з 1 березня

Кого стосується індексація-2026 і він чого вона залежить

Індексація - це автоматичне підвищення пенсії з урахуванням зростання зарплат і цін. Торкнеться це мільйонів українських пенсіонерів.

Але розмір надбавки буде різним - залежно від структури вашої пенсії.

Якщо пенсія 5000 гривень: скільки додадуть

Улютін пояснив конкретний приклад - пенсія 5000 гривень:

  • Якщо ці 5000 гривень сформовані виключно із заробітної плати, з якої людина платила страхові внески - надбавка складе 600 гривень.
  • Якщо частина пенсії - це доплати і дотяжки (надбавки поза страховим стажем) - сума збільшення буде меншою.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив постанову про індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Згідно з документом, коефіцієнт перерахунку становить 12,1%.

 

Підвищення стосується близько 10 мільйонів громадян, включно з категоріями, що отримують виплати за загальним законом, військовими та чорнобильцями.

Мінімальний розмір доплати буде 100 гривень, максимальний - 2 595 гривень.

Для працюючих пенсіонерів автоматичний перерахунок з урахуванням оновленого стажу заплановано на 1 квітня.

