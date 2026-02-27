Повышение пенсий с 1 марта: кто получит 600 гривен прибавки

С 1 марта пенсии проиндексируют на 12,1 %. Но размер надбавки не будет одинаковым для всех.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин на телемарафоне.
Индексация - это автоматическое повышение пенсии с учетом роста зарплат и цен. Коснется это миллионов украинских пенсионеров.
Но размер прибавки будет разным - в зависимости от структуры вашей пенсии.
Улютин объяснил конкретный пример - пенсия 5000 гривен:
Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил постановление об индексации пенсий с 1 марта 2026 года. Согласно документу, коэффициент перерасчета составляет 12,1%.
Повышение касается около 10 миллионов граждан, включая категории, получающие выплаты по общему закону, военных и чернобыльцев.
Минимальный размер доплаты будет 100 гривен, максимальный - 2 595 гривен.
Для работающих пенсионеров автоматический перерасчет с учетом обновленного стажа запланирован на 1 апреля.