Повышение пенсий с 1 марта: кто получит 600 гривен прибавки

Кого касается индексация-2026 и он чего она зависит

Индексация - это автоматическое повышение пенсии с учетом роста зарплат и цен. Коснется это миллионов украинских пенсионеров.

Но размер прибавки будет разным - в зависимости от структуры вашей пенсии.

Если пенсия 5000 гривен: сколько добавят

Улютин объяснил конкретный пример - пенсия 5000 гривен:

Если эти 5000 гривен сформированы исключительно из заработной платы , с которой человек платил страховые взносы - прибавка составит 600 гривен .

, с которой человек платил страховые взносы - прибавка составит . Если часть пенсии - это доплаты и дотяжки (надбавки вне страхового стажа) - сумма увеличения будет меньше.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил постановление об индексации пенсий с 1 марта 2026 года. Согласно документу, коэффициент перерасчета составляет 12,1%.