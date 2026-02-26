ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Вийшли на пенсію у 2026 році? Чи перерахують виплати з 1 березня

Четвер 26 лютого 2026 17:59
UA EN RU
Вийшли на пенсію у 2026 році? Чи перерахують виплати з 1 березня Ілюстративне фото: пенсіонерка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Ті, хто вийшов на пенсію у 2025 році, отримають надбавку навесні 2026 року. Але цьогорічні пенсіонери до списку не потрапляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

Читайте також: Кому з пенсіонерів підвищать виплати з 1 березня: список категорій

Хто отримає надбавку

Індексація стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, - і тих, хто не працює, і тих, хто продовжує працювати. Головна умова одна: пенсія має бути призначена до 31 грудня 2025 року включно.

Перерахунок відбудеться автоматично - нікуди ходити і нічого подавати не треба.

Скільки додадуть

Загальний розмір індексації - 12,1%. Як зазначають у ПФУ, це більше, ніж інфляція за 2025 рік (8%).

Сума надбавки у кожного своя, але є чіткі межі:

  • мінімум - 100 грн;
  • максимум - 2 595 грн.

Пенсії, призначені в останні роки, індексують за окремими коефіцієнтами - не за загальним порядком. 2021 і 2022 рік - коефіцієнт 1,061, 2023 рік - 1,048, 2024 рік - 1,036, 2025 рік - 1,024.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна очільник Мінсоцполітики Денис Улютін уточнив параметри майбутньої індексації та очікуваний розмір надбавок до пенсій. Водночас Кабінет Міністрів розробляє масштабну реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення мінімальних виплат до 6 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсіонери
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі