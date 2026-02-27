ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки

П'ятниця 27 лютого 2026 14:20
UA EN RU
Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки Фото: пенсіонери з 1 березня отримають надбавку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Із 1 березня пенсії проіндексують на 12,1 %. Але розмір надбавки не буде однаковим для усіх.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін на телемарафоні.

Читайте також: Вийшли на пенсію у 2026 році? Чи перерахують виплати з 1 березня

Кого стосується індексація-2026 і він чого вона залежить

Індексація - це автоматичне підвищення пенсії з урахуванням зростання зарплат і цін. Торкнеться це мільйонів українських пенсіонерів.

Але розмір надбавки буде різним - залежно від структури вашої пенсії.

Якщо пенсія 5000 гривень: скільки додадуть

Улютін пояснив конкретний приклад - пенсія 5000 гривень:

  • Якщо ці 5000 гривень сформовані виключно із заробітної плати, з якої людина платила страхові внески - надбавка складе 600 гривень.
  • Якщо частина пенсії - це доплати і дотяжки (надбавки поза страховим стажем) - сума збільшення буде меншою.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив постанову про індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Згідно з документом, коефіцієнт перерахунку становить 12,1%.

Підвищення стосується близько 10 мільйонів громадян, включно з категоріями, що отримують виплати за загальним законом, військовими та чорнобильцями.

Мінімальний розмір доплати буде 100 гривень, максимальний - 2 595 гривень.

Для працюючих пенсіонерів автоматичний перерахунок з урахуванням оновленого стажу заплановано на 1 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Пенсії Виплати Пенсії в Україні
Новини
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі