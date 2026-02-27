Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки

Із 1 березня пенсії проіндексують на 12,1 %. Але розмір надбавки не буде однаковим для усіх.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін на телемарафоні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив постанову про індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Згідно з документом, коефіцієнт перерахунку становить 12,1%.

Але розмір надбавки буде різним - залежно від структури вашої пенсії.

Індексація - це автоматичне підвищення пенсії з урахуванням зростання зарплат і цін. Торкнеться це мільйонів українських пенсіонерів.

Підвищення стосується близько 10 мільйонів громадян, включно з категоріями, що отримують виплати за загальним законом, військовими та чорнобильцями.

Мінімальний розмір доплати буде 100 гривень, максимальний - 2 595 гривень.

Для працюючих пенсіонерів автоматичний перерахунок з урахуванням оновленого стажу заплановано на 1 квітня.