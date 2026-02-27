ua en ru
Повышение пенсий с 1 марта: кто получит 600 гривен прибавки

Пятница 27 февраля 2026 14:20
Повышение пенсий с 1 марта: кто получит 600 гривен прибавки Фото: пенсионеры с 1 марта получат прибавку (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С 1 марта пенсии проиндексируют на 12,1 %. Но размер надбавки не будет одинаковым для всех.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр социальной политики Денис Улютин на телемарафоне.

Читайте также: Вышли на пенсию в 2026 году? Пересчитают ли выплаты с 1 марта

Кого касается индексация-2026 и он чего она зависит

Индексация - это автоматическое повышение пенсии с учетом роста зарплат и цен. Коснется это миллионов украинских пенсионеров.

Но размер прибавки будет разным - в зависимости от структуры вашей пенсии.

Если пенсия 5000 гривен: сколько добавят

Улютин объяснил конкретный пример - пенсия 5000 гривен:

  • Если эти 5000 гривен сформированы исключительно из заработной платы, с которой человек платил страховые взносы - прибавка составит 600 гривен.
  • Если часть пенсии - это доплаты и дотяжки (надбавки вне страхового стажа) - сумма увеличения будет меньше.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил постановление об индексации пенсий с 1 марта 2026 года. Согласно документу, коэффициент перерасчета составляет 12,1%.

Повышение касается около 10 миллионов граждан, включая категории, получающие выплаты по общему закону, военных и чернобыльцев.

Минимальный размер доплаты будет 100 гривен, максимальный - 2 595 гривен.

Для работающих пенсионеров автоматический перерасчет с учетом обновленного стажа запланирован на 1 апреля.

