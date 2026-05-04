Українці назвали причини недовіри до Зеленського

36 відсотків українців не довіряють преизденту. Соціологи поставили додаткові запитання 50 респондентам, щоб дізнатись про основні причини.

Давня образа і невиконані обіцянки

Найпоширеніша причина недовіри - не пов'язана з поточними подіями. 40% опитаних кажуть, що їхнє скептичне ставлення до Зеленського сформувалося ще до 2022 року, а подекуди - і до 2019-го.

Дехто конкретизує: розведення військ, певні заяви та поведінка президента ще в мирний час. Одна з респонденток зазначила, що "негативно налаштована до Зеленського і його діяльності ще з 95 кварталу".

Що ще називають причинами

Решта причин розподілилися так:

32% - не докладає зусиль для завершення війни;

28% - не виконав передвиборчі обіцянки;

20% - корупція (двоє з десяти конкретно згадували "справу Міндіча");

18% - кадрова політика: призначення близьких людей, звільнення фахівців;

12% - некомпетентність у держуправлінні;

10% - діяльність ТЦК і мобілізація;

10% - зниження рівня життя та зростання цін.

Чого у списку причин немає

Жоден з опитаних не назвав причиною відсутність виборів. Лише один респондент говорив про обмеження свободи слова, ще один - про те, що президент "тримається за владу".

70% із тих, хто не довіряє президентові, кажуть, що їхнє ставлення за останні 1-2 місяці не змінилося. Іще 26% зазначають, що воно погіршало. Лише 4% відзначили певне покращення - хоча й продовжують не довіряти.

Водночас 46% навіть серед тих, хто не довіряє, вважають, що Зеленський має лишатися президентом до кінця війни. Натомість 42% наполягають на якнайшвидшій відставці.