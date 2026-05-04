Украинцы назвали причины недоверия к Зеленскому

12:33 04.05.2026 Пн
2 мин
Что на самом деле не нравится критикам Зеленского?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Треть украинцев не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Исследователи обнаружили, что часть людей настроена против него еще с 2019 года. Но есть и другие причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 20-27 апреля 2026 года.

36 процентов украинцев не доверяют президенту. Социологи задали дополнительные вопросы 50 респондентам, чтобы узнать об основных причинах.

Давняя обида и невыполненные обещания

Самая распространенная причина недоверия - не связанная с текущими событиями. 40% опрошенных говорят, что их скептическое отношение к Зеленскому сформировалось еще до 2022 года, а иногда - и до 2019-го.

Некоторые конкретизируют: разведение войск, определенные заявления и поведение президента еще в мирное время. Одна из респонденток отметила, что "негативно настроена к Зеленскому и его деятельности еще с 95 квартала".

Что еще называют причинами

Остальные причины распределились так:

  • 32% - не прилагает усилий для завершения войны;
  • 28% - не выполнил предвыборные обещания;
  • 20% - коррупция (двое из десяти конкретно упоминали "дело Миндича");
  • 18% - кадровая политика: назначение близких людей, увольнение специалистов;
  • 12% - некомпетентность в госуправлении;
  • 10% - деятельность ТЦК и мобилизация;
  • 10% - снижение уровня жизни и рост цен.

Чего в списке причин нет

Ни один из опрошенных не назвал причиной отсутствие выборов. Лишь один респондент говорил об ограничении свободы слова, еще один - о том, что президент "держится за власть".

70% из тех, кто не доверяет президенту, говорят, что их отношение за последние 1-2 месяца не изменилось. Еще 26% отмечают, что оно ухудшилось. Лишь 4% отметили некоторое улучшение - хотя и продолжают не доверять.

В то же время 46% даже среди тех, кто не доверяет, считают, что Зеленский должен оставаться президентом до конца войны. Зато 42% настаивают на скорейшей отставке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле 2026 года уровень доверия к президенту Украины снизился с 62% до 58% по сравнению с мартом, а доля тех, кто не доверяет, выросла с 32% до 36%.

Между тем в феврале 2026 года Зеленский заявил, что готов баллотироваться на второй срок.

По его словам, условие одно - прекращение огня и безопасность во время выборов: "Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на это время. Это все".

