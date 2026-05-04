Украинцы назвали причины недоверия к Зеленскому

36 процентов украинцев не доверяют президенту. Социологи задали дополнительные вопросы 50 респондентам, чтобы узнать об основных причинах.

Давняя обида и невыполненные обещания

Самая распространенная причина недоверия - не связанная с текущими событиями. 40% опрошенных говорят, что их скептическое отношение к Зеленскому сформировалось еще до 2022 года, а иногда - и до 2019-го.

Некоторые конкретизируют: разведение войск, определенные заявления и поведение президента еще в мирное время. Одна из респонденток отметила, что "негативно настроена к Зеленскому и его деятельности еще с 95 квартала".

Что еще называют причинами

Остальные причины распределились так:

32% - не прилагает усилий для завершения войны;

28% - не выполнил предвыборные обещания;

20% - коррупция (двое из десяти конкретно упоминали "дело Миндича");

18% - кадровая политика: назначение близких людей, увольнение специалистов;

12% - некомпетентность в госуправлении;

10% - деятельность ТЦК и мобилизация;

10% - снижение уровня жизни и рост цен.

Чего в списке причин нет

Ни один из опрошенных не назвал причиной отсутствие выборов. Лишь один респондент говорил об ограничении свободы слова, еще один - о том, что президент "держится за власть".

70% из тех, кто не доверяет президенту, говорят, что их отношение за последние 1-2 месяца не изменилось. Еще 26% отмечают, что оно ухудшилось. Лишь 4% отметили некоторое улучшение - хотя и продолжают не доверять.

В то же время 46% даже среди тех, кто не доверяет, считают, что Зеленский должен оставаться президентом до конца войны. Зато 42% настаивают на скорейшей отставке.