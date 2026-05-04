Довіра українців до Зеленського впала у квітні: що показало опитування

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського дещо знизився порівняно з березнем 2026 року.

За даними опитування, наразі 58% українців довіряють президенту, тоді як 36% - не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +22%. Соціологи зазначають, що у березні 2026 року показники були вищими: рівень довіри складав 62%, а недовіри - 32%, що давало баланс +30%. "Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє В. Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє - зросла з 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри-недовіри був +30% у березні порівняно із +22% зараз", - зазначили соціологи. Також уточнюється, що серед тих, хто довіряє президенту, 25% роблять це "повністю", а 33% - "скоріше довіряють". Серед тих, хто не довіряє, 18% "зовсім не довіряють" і ще 18% - "скоріше не довіряють". Фото: дані опитування КМІС