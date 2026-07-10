Українці можуть повернути частину податків за благодійні внески: як це зробити

Українці, які протягом року робили благодійні внески, мають право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.
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Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи-резиденти України, які одночасно виконали дві умови: отримували протягом року дохід у вигляді заробітної плати та робили благодійні пожертви на користь неприбуткових організацій.
Ключова умова щодо організації-отримувача: на момент отримання допомоги вона має бути включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
До податкової знижки включаються благодійні внески та пожертви, однак їх загальна сума не може перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу платника податків.
Для отримання знижки необхідно зберігати документи, що підтверджують факт благодійної допомоги. Це можуть бути:
У документах обов'язково мають бути зазначені дані благодійника та отримувача, дата платежу або передачі майна, а також сума коштів чи вартість майна.
Декларацію про майновий стан і доходи потрібно подати до податкового органу за місцем реєстрації. Зробити це можна кількома способами: особисто або через уповноважену особу, поштою з повідомленням про вручення, або в електронному вигляді - через Електронний кабінет платника податків чи мобільний застосунок "Моя податкова".
В електронних сервісах ДПС декларацію можна сформувати з частково заповненими даними та одразу додати копії підтвердних документів.
Скористатися правом на податкову знижку за результатами звітного року можна до 31 грудня року, що настає після звітного.
Якщо платник не подасть декларацію у встановлений термін, право на отримання податкової знижки втрачається і не переноситься на наступні роки.
Нагадаємо, українці можуть отримати податкову знижку не лише за благодійність.
Аналогічне право поширюється на витрати за навчання дітей чи родичів - через нього можна повернути частину коштів, сплачених за здобуття освіти у 2025 році.
Для ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни з 2026 року діє окрема податкова знижка за оренду житла.