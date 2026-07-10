Украинцы могут вернуть часть налогов за благотворительные взносы: как это сделать

Украинцы, которые в течение года вносили благотворительные взносы, имеют право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.
Главное:
Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица-резиденты Украины, одновременно выполнившие два условия: получали в течение года доход в виде заработной платы и делали благотворительные пожертвования в пользу неприбыльных организаций.
Ключевое условие организации-получателя: на момент получения помощи она должна быть включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
В налоговую скидку включаются благотворительные взносы и пожертвования, однако их общая сумма не может превышать 4% годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика.
Для получения скидки необходимо хранить документы, подтверждающие благотворительную помощь. Это могут быть:
В документах обязательно должны указываться данные благотворителя и получателя, дата платежа или передачи имущества, а также сумма средств или стоимость имущества.
Декларацию об имущественном положении и доходах следует подать в налоговый орган по месту регистрации. Сделать это можно несколькими способами: лично либо через уполномоченное лицо, по почте с уведомлением о вручении, либо в электронном виде - через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".
В электронных сервисах ГНС декларацию можно сформировать с частично заполненными данными и сразу добавить копии подтверждающих документов.
Воспользоваться правом на налоговую скидку по результатам отчетного года можно до 31 декабря наступающего после отчетного года. Если плательщик не подаст декларацию в установленные сроки, право на получение налоговой скидки теряется и не переносится на следующие годы.
Напомним, украинцы могут получить налоговую скидку не только за благотворительность.
Аналогичное право распространяется на расходы на обучение детей или родственников - через него можно вернуть часть средств, уплаченных за получение образования в 2025 году.
Для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны с 2026 года действует отдельная налоговая скидка за аренду жилья .