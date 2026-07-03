Податкова знижка за навчання: як студентам повернути частину грошей за 2025 рік
Українці, які оплачували навчання в освітніх закладах у 2025 році, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Право на податкову знижку мають офіційно працевлаштовані громадяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Головне:
- Хто отримує: офіційно працевлаштовані особи, які платили за своє навчання або навчання близьких родичів (дітей, батьків, чоловіка/дружину).
- Що можна повернути: частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати на навчання у 2025 році.
- Термін: подати декларацію необхідно до 31 грудня 2026 року.
- Важливо: якщо не встигнути подати документи до кінця року, право на знижку за 2025 рік буде втрачено назавжди.
Хто може отримати відшкодування
Отримати знижку можуть платники податків, які оплачували:
- власне навчання;
- навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка або дружину).
Компенсація поширюється на витрати за навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Як оформити податкову знижку
Для отримання виплат необхідно до 31 грудня 2026 року подати декларацію про майновий стан і доходи.
До декларації потрібно додати документи, що підтверджують витрати:
- копію договору із закладом освіти;
- платіжні документи (квитанції, чеки тощо);
- за необхідності - документи, що підтверджують родинні зв’язки.
Якщо оплата здійснювалася онлайн, у декларації достатньо вказати реквізити платіжних документів.
Як подати документи
Зробити це можна одним із трьох способів:
- Особисто відвідати податковий орган за місцем реєстрації.
- Надіслати документи поштою з повідомленням про вручення.
- Скористатися сервісом "Електронний кабінет платника податків" на сайті ДПС.
Важливий дедлайн
У податковій наголошують, що право на знижку не переноситься на наступні роки. Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, повернути кошти за витратами на навчання у 2025 році вже не вдасться.
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