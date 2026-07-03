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Податкова знижка за навчання: як студентам повернути частину грошей за 2025 рік

13:14 03.07.2026 Пт
2 хв
Якщо не вкластись у термін, знижка згорить. До якої дати треба встигнути подати документи?
aimg Василина Копитко
Податкова знижка за навчання: як студентам повернути частину грошей за 2025 рік На податкову знижку мають право студенти-контрактники (фото: Getty Images)
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Українці, які оплачували навчання в освітніх закладах у 2025 році, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Право на податкову знижку мають офіційно працевлаштовані громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Головне:

  • Хто отримує: офіційно працевлаштовані особи, які платили за своє навчання або навчання близьких родичів (дітей, батьків, чоловіка/дружину).
  • Що можна повернути: частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати на навчання у 2025 році.
  • Термін: подати декларацію необхідно до 31 грудня 2026 року.
  • Важливо: якщо не встигнути подати документи до кінця року, право на знижку за 2025 рік буде втрачено назавжди.

Хто може отримати відшкодування

Отримати знижку можуть платники податків, які оплачували:

  • власне навчання;
  • навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка або дружину).

Компенсація поширюється на витрати за навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

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Як оформити податкову знижку

Для отримання виплат необхідно до 31 грудня 2026 року подати декларацію про майновий стан і доходи.

До декларації потрібно додати документи, що підтверджують витрати:

  • копію договору із закладом освіти;
  • платіжні документи (квитанції, чеки тощо);
  • за необхідності - документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Якщо оплата здійснювалася онлайн, у декларації достатньо вказати реквізити платіжних документів.

Як подати документи

Зробити це можна одним із трьох способів:

  1. Особисто відвідати податковий орган за місцем реєстрації.
  2. Надіслати документи поштою з повідомленням про вручення.
  3. Скористатися сервісом "Електронний кабінет платника податків" на сайті ДПС.

Важливий дедлайн

У податковій наголошують, що право на знижку не переноситься на наступні роки. Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, повернути кошти за витратами на навчання у 2025 році вже не вдасться.

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Раніше ми писали про те, що ректори звернулися до міністра освіти Оксена Лісового із закликом знизити прохідний бал на низку елітних спеціальностей із 150 до 130 балів, зокрема на медицину та право. Однак у Міносвіти заявили, що не змінюватимуть мінімальний конкурсний бал.

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