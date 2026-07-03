Податкова знижка за навчання: як студентам повернути частину грошей за 2025 рік

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Українці, які оплачували навчання в освітніх закладах у 2025 році, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Право на податкову знижку мають офіційно працевлаштовані громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Головне: Хто отримує: офіційно працевлаштовані особи, які платили за своє навчання або навчання близьких родичів (дітей, батьків, чоловіка/дружину).

офіційно працевлаштовані особи, які платили за своє навчання або навчання близьких родичів (дітей, батьків, чоловіка/дружину). Що можна повернути: частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати на навчання у 2025 році.

частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати на навчання у 2025 році. Термін: подати декларацію необхідно до 31 грудня 2026 року.

подати декларацію необхідно до 31 грудня 2026 року. Важливо: якщо не встигнути подати документи до кінця року, право на знижку за 2025 рік буде втрачено назавжди. Хто може отримати відшкодування Отримати знижку можуть платники податків, які оплачували: власне навчання;

навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка або дружину). Компенсація поширюється на витрати за навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Читайте також: МОН оновило правила вступу: 6 головних змін, про які мають знати абітурієнти-2026 Як оформити податкову знижку Для отримання виплат необхідно до 31 грудня 2026 року подати декларацію про майновий стан і доходи. До декларації потрібно додати документи, що підтверджують витрати: копію договору із закладом освіти;

платіжні документи (квитанції, чеки тощо);

за необхідності - документи, що підтверджують родинні зв’язки. Якщо оплата здійснювалася онлайн, у декларації достатньо вказати реквізити платіжних документів. Як подати документи Зробити це можна одним із трьох способів: Особисто відвідати податковий орган за місцем реєстрації. Надіслати документи поштою з повідомленням про вручення. Скористатися сервісом "Електронний кабінет платника податків" на сайті ДПС. Важливий дедлайн У податковій наголошують, що право на знижку не переноситься на наступні роки. Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, повернути кошти за витратами на навчання у 2025 році вже не вдасться.