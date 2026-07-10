Українці можуть повернути частину податків за благодійні внески: як це зробити

Українці, які протягом року робили благодійні внески, мають право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.

Головне: Хто має право на знижку : фізичні особи-резиденти, які отримували зарплату і робили благодійні внески на користь неприбуткових організацій, включених до відповідного Реєстру.

: фізичні особи-резиденти, які отримували зарплату і робили благодійні внески на користь неприбуткових організацій, включених до відповідного Реєстру. Скільки можна повернути : до податкової знижки включаються благодійні внески, але їх загальна сума не може перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу.

: до податкової знижки включаються благодійні внески, але їх загальна сума не може перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу. Дедлайн подачі: подати декларацію потрібно до 31 грудня року, що настає після звітного - інакше право на знижку втрачається і не переноситься.

Хто має право на знижку

Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи-резиденти України, які одночасно виконали дві умови: отримували протягом року дохід у вигляді заробітної плати та робили благодійні пожертви на користь неприбуткових організацій.

Ключова умова щодо організації-отримувача: на момент отримання допомоги вона має бути включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Скільки можна повернути

До податкової знижки включаються благодійні внески та пожертви, однак їх загальна сума не може перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу платника податків.

Які документи потрібні

Для отримання знижки необхідно зберігати документи, що підтверджують факт благодійної допомоги. Це можуть бути:

банківські квитанції;

платіжні інструкції;

фіскальні або товарні чеки;

банківські виписки;

акти приймання-передачі майна (якщо допомога надавалася майном);

інші розрахункові документи.

У документах обов'язково мають бути зазначені дані благодійника та отримувача, дата платежу або передачі майна, а також сума коштів чи вартість майна.

Як подати декларацію

Декларацію про майновий стан і доходи потрібно подати до податкового органу за місцем реєстрації. Зробити це можна кількома способами: особисто або через уповноважену особу, поштою з повідомленням про вручення, або в електронному вигляді - через Електронний кабінет платника податків чи мобільний застосунок "Моя податкова".

В електронних сервісах ДПС декларацію можна сформувати з частково заповненими даними та одразу додати копії підтвердних документів.

Дедлайн

Скористатися правом на податкову знижку за результатами звітного року можна до 31 грудня року, що настає після звітного.

Якщо платник не подасть декларацію у встановлений термін, право на отримання податкової знижки втрачається і не переноситься на наступні роки.