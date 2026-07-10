Горить порт та авіаколедж: Таганрог опинився під атакою дронів вночі

У Таганрозі всю ніч тривала атака безпілотників. Пожежі спалахнули одразу у двох місцях - у районі порту та поблизу авіаційного коледжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка .

Це навчальний заклад, який готує фахівців для авіаційної та машинобудівної галузей Ростовської області.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також повідомив про займання після нічної атаки, уточнивши, що вогонь спалахнув поблизу Таганрозького авіаційного коледжу імені В.М. Петлякова.

За даними місцевих мешканців, у Таганрозі спалахнула пожежа в районі порту - місто перебувало під атакою безпілотників усю ніч.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Таганрог. У ніч на 30 травня Сили безпілотних систем знищили "Іскандер" та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в місті.

А станом на кінець червня 2026 року українські безпілотники успішно уразили вісім із десяти найбільших НПЗ у Росії, що суттєво підірвало загальні обсяги ворожої переробки нафти.