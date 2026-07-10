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Украинцы могут вернуть часть налогов за благотворительные взносы: как это сделать

08:30 10.07.2026 Пт
3 мин
Если не подать декларацию в срок, право на скидку теряется
aimg Валерия Абабина
Украинцы могут вернуть часть налогов за благотворительные взносы: как это сделать Налоговая скидка за благотворительность в Украине (getty Images)
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Украинцы, которые в течение года вносили благотворительные взносы, имеют право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.

Главное:

  • Хто має право на скидку: фізичні особи-резиденти, які отримували зарплату та робили благодійні внески на користь неприбуткових організацій, включених до відповідного Реєстру.
  • Сколько можно вернуть : в налоговую скидку включаются благотворительные взносы, но их общая сумма не может превышать 4% годового налогооблагаемого дохода.
  • Дедлайн подачи : подать декларацию нужно до 31 декабря наступающего после отчетного года - иначе право на скидку теряется и не переносится.

Кто имеет право на скидку

Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица-резиденты Украины, одновременно выполнившие два условия: получали в течение года доход в виде заработной платы и делали благотворительные пожертвования в пользу неприбыльных организаций.

Ключевое условие организации-получателя: на момент получения помощи она должна быть включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Сколько можно вернуть

В налоговую скидку включаются благотворительные взносы и пожертвования, однако их общая сумма не может превышать 4% годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика.

Какие документы нужны

Для получения скидки необходимо хранить документы, подтверждающие благотворительную помощь. Это могут быть:

  • банковские квитанции;
  • платежные инструкции;
  • фискальные или товарные чеки;
  • банковские выписки;
  • акты приемки-передачи имущества (если помощь оказывалась имуществом);
  • прочие расчетные документы.

В документах обязательно должны указываться данные благотворителя и получателя, дата платежа или передачи имущества, а также сумма средств или стоимость имущества.

Как подать декларацию

Декларацию об имущественном положении и доходах следует подать в налоговый орган по месту регистрации. Сделать это можно несколькими способами: лично либо через уполномоченное лицо, по почте с уведомлением о вручении, либо в электронном виде - через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".

В электронных сервисах ГНС декларацию можно сформировать с частично заполненными данными и сразу добавить копии подтверждающих документов.

Дедлайн

Воспользоваться правом на налоговую скидку по результатам отчетного года можно до 31 декабря наступающего после отчетного года. Если плательщик не подаст декларацию в установленные сроки, право на получение налоговой скидки теряется и не переносится на следующие годы.

Напомним, украинцы могут получить налоговую скидку не только за благотворительность.

Аналогичное право распространяется на расходы на обучение детей или родственников - через него можно вернуть часть средств, уплаченных за получение образования в 2025 году.

Для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны с 2026 года действует отдельная налоговая скидка за аренду жилья .

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