Українці можуть платити менший податок із зарплати: хто має право

Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю в Україні можуть зменшити суму податку із зарплати і отримувати більший дохід "на руки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.
Розмір пільги. Базова сума розраховується як 50% прожиткового мінімуму - у 2026 році це 1664 грн. Максимальний розмір - 3328 грн.
Хто отримає 150% (2496 грн): батьки дітей з інвалідністю (на кожну дитину до 18 років) та особи з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства.
Хто отримає 200% (3328 грн): особи з інвалідністю I або II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни (за Законом "Про статус ветеранів війни").
.Умови отримання: Пільга діє лише для офіційної зарплати. Місячний дохід не повинен перевищувати 4660 грн (прожитковий мінімум × 1,4)
Розмір податкової соціальної пільги розраховують від прожиткового мінімуму. Станом на 1 січня 2026 року він становить 3328 грн, тому базовий розмір пільги - 1664 грн (тобто 50% прожиткового мінімуму).
Хто може скористатися пільгою 150% (2496 грн)
За розширеним розміром пільги (2496 грн) можуть звернутися:
Максимальний розмір пільги - 3328 грн - можуть отримати особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни. Йдеться про тих, на кого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту".
У ДПС нагадують кілька важливих обмежень при використанні пільги:
Щоб скористатися пільгою, потрібно подати роботодавцю заяву та копії підтверджуючих документів.
Такими документами можуть бути:
Раніше РБК-Україна детально писало про податкову пільгу для сімей з двома та більше дітьми. Розмір такої пільги становить 1664 грн на кожну дитину віком до 18 років
Крім того, розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тепер впливає і на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.