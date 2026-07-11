ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні діє податкова пільга для сімей з дітьми: хто може її отримати

08:30 11.07.2026 Сб
2 хв
Розмір пільги залежить від того, скільки дітей у родині
aimg Валерія Абабіна
В Україні діє податкова пільга для сімей з дітьми: хто може її отримати Фото: Умови отримання податкової пільги для сімей з дітьми в Україні (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українці, які мають двох або більше дітей віком до 18 років, можуть законно платити менше податку з зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби.

Головне:

  • Розмір пільги: 1664 гривні на кожну дитину. Для двох дітей - 3328 грн, для трьох - 4992 грн, і так далі.
  • Ліміт зарплати: 4660 гривень на одну дитину. Тобто для двох дітей - до 9320 грн, для трьох - до 13 980 грн, і так далі.
  • Хто має право: працівник, який утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує зарплату від одного роботодавця.

Хто може скористатися пільгою

Право на податкову соціальну пільгу має працівник, який одночасно виконує дві умови: утримує двох і більше дітей до 18 років і отримує заробітну плату від одного роботодавця.

Скільки має бути зарплата

Щоб отримати пільгу, зарплата у 2026 році має не перевищувати 4660 гривень на одну дитину. Цю межу обчислюють за формулою: прожитковий мінімум на працездатну особу (3328 гривень) множать на 1,4 і округлюють до найближчих 10 гривень.

Граничний дохід зростає пропорційно кількості дітей: для двох - до 9320 гривень, для трьох - до 13 980 гривень, і так далі.

Скільки можна зекономити

У 2026 році розмір пільги становить 1664 гривні на кожну дитину. Ця сума - це 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року (3328 гривень).

Якщо у працівника двоє дітей, пільга становить 3328 гривень, троє - 4992 гривні, і так далі. Ця сума віднімається від зарплати перед нарахуванням податку - і в результаті людина сплачує менше ПДФО.

Що потрібно зробити

Аби скористатися пільгою, працівнику потрібно виконати два кроки:

  • подати відповідну заяву роботодавцю;
  • надати документи, які підтверджують наявність дітей.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні значно зросли "дитячі" виплати - при народженні дитини сім'я отримує 50 тисяч гривень, до одного року - по 7 тисяч щомісяця, після одного до трьох років - по 8 тисяч у межах програми "єЯсла".

Для родин з дитиною з інвалідністю передбачені збільшені суми.

Багатодітні родини мають право на 50% знижки на комунальні послуги - газ, світло, тверде і рідке паливо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бізнес Штрафи
Новини
Постраждалі, пожежі та руйнування: результат атаки РФ на Київ
Постраждалі, пожежі та руйнування: результат атаки РФ на Київ
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників