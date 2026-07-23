Украинцы могут платить меньше налогов с зарплаты: кто имеет право

Размер льготы. Базовая сумма рассчитывается как 50% прожиточного минимума – в 2026 году это 1664 грн. Максимальный размер – 3328 грн.

Кто получит 150% (2496 грн): родители детей с инвалидностью (на каждого ребенка до 18 лет) и лица с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.

Кто получит 200% (3328 грн): лица с инвалидностью I или II группы из участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны (по Закону "О статусе ветеранов войны").

. Условия получения: Льгота действует только для официальной зарплаты. Месячный доход не должен превышать 4660 грн (прожиточный минимум × 1,4)