Пільги на комуналку в Україні: який дохід дозволяє платити менше у 2026 році

Середа 07 січня 2026 10:52
Пільги на комуналку в Україні: який дохід дозволяє платити менше у 2026 році Пільги на комунальні послуги можуть залежати від сукупного доходу сім'ї (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) надається, зазвичай, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. При цьому у 2026 році його розмір (який дає право на пільгу) змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України у Facebook.

Чому розмір сукупного доходу сім'ї для пільги змінився

Українцям нагадали, що пільги з урахуванням доходу надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика - в розрахунку на одну людину - не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Тим часом у 2026 році розмір сукупного доходу сім'ї, який дає право на пільгу, змінився.

Це пов'язано з тим, що з 1 січня поточного року набрали чинності норми закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", якими передбачено підвищення основних соціальних стандартів.

Так, наприклад, прожитковий мінімум для працездатних осіб було збільшено з 3 028 до 3 328 гривень.

Пільги на комуналку в Україні: який дохід дозволяє платити менше у 2026 роціРозмір сукупного доходу сім'ї, який дає право на пільгу, змінився (ілюстрація: facebook.com/pfu.gov.ua)

Розмір доходу, який дає право на пільгу у 2026 році

Податкова соціальна пільга (згідно з підпунктом 169.4.1 Податкового кодексу України) застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює:

  • розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (діючого на 1 січня звітного податкового року, тобто зараз - 3 328 гривень);
  • помноженому на 1,4;
  • округленому до найближчих 10 гривень.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (ПСП), становить: 3 328*1,4 = 4 659,2 гривні = 4 660 гривень.

Отже, у 2026 році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (яка надається з урахуванням доходів) можуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких - в розрахунку на одну людину - не перевищує 4 660 гривень.

"Якщо дохід сім'ї пільговика перевищує дохід, що дає право на пільгу, людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії", - порадили у Пенсійному фонді.

Кому надаються пільги без урахування доходів

Насамкінець громадянам повідомили, що без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг в Україні надаються:

  • учасникам бойових дій;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни;
  • членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Пільги на комуналку в Україні: який дохід дозволяє платити менше у 2026 роціПублікація ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими можуть бути пільги на оплату комуналки в Україні, хто має право їх отримати й куди подавати заяву, щоб все оформити.

Крім того, ми пояснювали, як українці можуть дізнатись розмір нарахованої субсидії на поточний опалювальний сезон.

Читайте також, що ще змінюється для українців з 1 січня 2026 року у різних сферах життя.

