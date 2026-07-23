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Українці можуть платити менший податок із зарплати: хто має право

07:35 23.07.2026 Чт
3 хв
Держава повертає з зарплати від 1664 до 3328 грн - але не всім
aimg Валерія Абабіна
Українці можуть платити менший податок із зарплати: хто має право Фото: Яка категорія людей має право платити менший податок із зарплати (freepic.com)
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Особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю в Україні можуть зменшити суму податку із зарплати і отримувати більший дохід "на руки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Головне про податкову соціальну пільгу для людей з інвалідністю:

Розмір пільги. Базова сума розраховується як 50% прожиткового мінімуму - у 2026 році це 1664 грн. Максимальний розмір - 3328 грн.

Хто отримає 150% (2496 грн): батьки дітей з інвалідністю (на кожну дитину до 18 років) та особи з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства.

Хто отримає 200% (3328 грн): особи з інвалідністю I або II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни (за Законом "Про статус ветеранів війни").

.Умови отримання: Пільга діє лише для офіційної зарплати. Місячний дохід не повинен перевищувати 4660 грн (прожитковий мінімум × 1,4)

Як розраховують пільгу

Розмір податкової соціальної пільги розраховують від прожиткового мінімуму. Станом на 1 січня 2026 року він становить 3328 грн, тому базовий розмір пільги - 1664 грн (тобто 50% прожиткового мінімуму).

Хто може скористатися пільгою 150% (2496 грн)

За розширеним розміром пільги (2496 грн) можуть звернутися:

  • батьки дітей з інвалідністю - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
  • особи з інвалідністю I чи II групи, у тому числі з дитинства.

Максимальний розмір пільги - 3328 грн - можуть отримати особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни. Йдеться про тих, на кого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту".

Які основні умови

У ДПС нагадують кілька важливих обмежень при використанні пільги:

  • вона діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород;
  • місячна зарплата не має перевищувати встановленого ліміту - прожитковий мінімум, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн. У 2026 році цей ліміт становить 4660 грн.

Як оформити пільгу

Щоб скористатися пільгою, потрібно подати роботодавцю заяву та копії підтверджуючих документів.

Такими документами можуть бути:

  • посвідчення особи з інвалідністю або довідка МСЕК;
  • свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок про інвалідність.

Раніше РБК-Україна детально писало про податкову пільгу для сімей з двома та більше дітьми. Розмір такої пільги становить 1664 грн на кожну дитину віком до 18 років

Крім того, розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тепер впливає і на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

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