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Украинцы могут платить меньше налогов с зарплаты: кто имеет право

07:35 23.07.2026 Чт
3 мин
Государство возвращает из зарплаты от 1664 до 3328 грн – но не всем
aimg Валерия Абабина
Украинцы могут платить меньше налогов с зарплаты: кто имеет право Фото: Какая категория людей вправе платить меньший налог с зарплаты (freepic.com)
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Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью в Украине могут снизить сумму налога с зарплаты и получать больший доход "на руки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Главное о налоговой социальной льготе для людей с инвалидностью:

Размер льготы. Базовая сумма рассчитывается как 50% прожиточного минимума – в 2026 году это 1664 грн. Максимальный размер – 3328 грн.

Кто получит 150% (2496 грн): родители детей с инвалидностью (на каждого ребенка до 18 лет) и лица с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.

Кто получит 200% (3328 грн): лица с инвалидностью I или II группы из участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны (по Закону "О статусе ветеранов войны").

. Условия получения: Льгота действует только для официальной зарплаты. Месячный доход не должен превышать 4660 грн (прожиточный минимум × 1,4)

Как рассчитывают льготу

Размер налоговой социальной льготы рассчитывается от прожиточного минимума. По состоянию на 1 января 2026 он составляет 3328 грн, поэтому базовый размер льготы - 1664 грн (то есть 50% прожиточного минимума).

Кто может воспользоваться льготой 150% (2496 грн)

За расширенным размером льготы (2496 грн) могут обратиться:

  • родители детей с инвалидностью - в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет;
  • лица с инвалидностью I либо II группы, в том числе с детства.

Максимальный размер льготы – 3328 грн – могут получить лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны. Речь идет о тех, на кого распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие основные условия

В ГНС напоминают несколько важных ограничений при использовании льготы:

  • она действует только для официальной заработной платы и приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений;
  • месячная зарплата не должна превышать установленный лимит - прожиточный минимум, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн. В 2026 году этот предел составляет 4660 грн.

Как оформить льготу

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать работодателю заявление и копии подтверждающих документов.

Такими документами могут быть:

  • удостоверение личности с инвалидностью или справка МСЭК;
  • свидетельство о рождении ребенка и его медицинское заключение об инвалидности.

Ранее РБК-Украина подробно писало о налоговой льготе для семей с двумя и более детьми . Размер такой льготы составляет 1664 грн. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Кроме того, размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, теперь влияет и на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг .

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