Украинцы могут платить меньше налогов с зарплаты: кто имеет право
Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью в Украине могут снизить сумму налога с зарплаты и получать больший доход "на руки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Главное о налоговой социальной льготе для людей с инвалидностью:
Размер льготы. Базовая сумма рассчитывается как 50% прожиточного минимума – в 2026 году это 1664 грн. Максимальный размер – 3328 грн.
Кто получит 150% (2496 грн): родители детей с инвалидностью (на каждого ребенка до 18 лет) и лица с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.
Кто получит 200% (3328 грн): лица с инвалидностью I или II группы из участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны (по Закону "О статусе ветеранов войны").
. Условия получения: Льгота действует только для официальной зарплаты. Месячный доход не должен превышать 4660 грн (прожиточный минимум × 1,4)
Как рассчитывают льготу
Размер налоговой социальной льготы рассчитывается от прожиточного минимума. По состоянию на 1 января 2026 он составляет 3328 грн, поэтому базовый размер льготы - 1664 грн (то есть 50% прожиточного минимума).
Кто может воспользоваться льготой 150% (2496 грн)
За расширенным размером льготы (2496 грн) могут обратиться:
- родители детей с инвалидностью - в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет;
- лица с инвалидностью I либо II группы, в том числе с детства.
Максимальный размер льготы – 3328 грн – могут получить лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны. Речь идет о тех, на кого распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Какие основные условия
В ГНС напоминают несколько важных ограничений при использовании льготы:
- она действует только для официальной заработной платы и приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений;
- месячная зарплата не должна превышать установленный лимит - прожиточный минимум, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн. В 2026 году этот предел составляет 4660 грн.
Как оформить льготу
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать работодателю заявление и копии подтверждающих документов.
Такими документами могут быть:
- удостоверение личности с инвалидностью или справка МСЭК;
- свидетельство о рождении ребенка и его медицинское заключение об инвалидности.
Ранее РБК-Украина подробно писало о налоговой льготе для семей с двумя и более детьми . Размер такой льготы составляет 1664 грн. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.
Кроме того, размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, теперь влияет и на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг .