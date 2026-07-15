Українці можуть отримати знижку на комуналку: перелік категорій

В Україні окремі категорії громадян можуть отримати знижку на оплату комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Щоб отримати допомогу, середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину за попередні пів року не повинен перевищувати поріг, який дає право на податкову соціальну пільгу.
За даними Пенсійного фонду, у 2026 році це 4 660 гривень.
З початку 2026 року право на отримання пільг матимуть такі категорії громадян:
Оформити знижку на комуналку можна кількома зручними способами. Громадяни можуть звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, найближчого ЦНАПу або до уповноважених осіб місцевих органів влади.
Також пакет документів можна надіслати поштою на офіційну адресу ПФУ. Крім того, заявку швидко приймають онлайн - через портал електронних послуг Пенсійного фонду, його мобільний застосунок або за допомогою сервісу "Дія".