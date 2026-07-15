Українці можуть отримати знижку на комуналку: перелік категорій

Щоб отримати допомогу, середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину за попередні пів року не повинен перевищувати поріг, який дає право на податкову соціальну пільгу.

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році це 4 660 гривень.

Хто має право на знижку у 2026 році

З початку 2026 року право на отримання пільг матимуть такі категорії громадян:

колишні військовослужбовці, які дістали інвалідність під час проходження служби;

батьки та члени сімей військових, які загинули, померли чи зникли безвісти під час служби;

чорнобильці (категорії І та ІІ), дружини чи чоловіки померлих ліквідаторів аварії, а також опікуни дітей загиблих;

реабілітовані громадяни, які стали пенсіонерами або отримали інвалідність через репресії;

вдови чи вдівці ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань (якщо вони не одружилися вдруге);

ветерани військової служби, поліції, органів внутрішніх справ та інших держорганів, а також вдови чи вдівці померлих ветеранів цих структур;

колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання часів Другої світової війни, а також діти, які там народилися;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Як подати документи

Оформити знижку на комуналку можна кількома зручними способами. Громадяни можуть звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, найближчого ЦНАПу або до уповноважених осіб місцевих органів влади.

Також пакет документів можна надіслати поштою на офіційну адресу ПФУ. Крім того, заявку швидко приймають онлайн - через портал електронних послуг Пенсійного фонду, його мобільний застосунок або за допомогою сервісу "Дія".