Украинцы могут получить скидку на коммуналку: список категорий

В Украине отдельные категории граждан могут получить скидку на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Чтобы получить пособие, среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать порог, дающий право на налоговую социальную льготу.
По данным Пенсионного фонда, в 2026 году это 4 660 гривен.
С начала 2026 года право на получение льгот будут иметь следующие категории граждан:
Оформить скидку на коммуналку можно несколькими удобными способами. Граждане могут обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда, ближайший ЦНАП или к уполномоченным лицам местных органов власти.
Также пакет документов можно отправить по почте по официальному адресу ПФУ. Кроме того, заявку быстро принимают онлайн - через портал электронных услуг Пенсионного фонда, его мобильное приложение или с помощью сервиса "Дія".