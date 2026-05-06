Українці масово інвестують в ОВДП: вкладення зросли до рекордного рівня

Головне:

Вкладення українців в ОВДП перевищили 137 млрд грн – це рекорд.

Інвестиції бізнесу зросли на 28,5%, громадян – на понад 61% за рік.

Середня дохідність становить до 15,67% у гривні.

Через ОВДП держава залучила понад 2,2 трлн грн від початку великої війни.

У квітні 2026 року інтерес до державних облігацій суттєво посилився. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс на 28,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як інвестиції фізичних осіб збільшилися більш ніж на 61,3%.

Станом на початок травня українці інвестували в ОВДП понад 137,2 млрд грн, що є найвищим показником за всю історію. Водночас бізнес утримує державні облігації на суму понад 221,7 млрд грн.

У квітні Міністерство фінансів провело 12 аукціонів із розміщення ОВДП, залучивши до бюджету 17,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,67% річних у гривні, 3,23% – у доларах та 3,13% – у євро.

Крім того, відбувся обмінний аукціон: інвесторам запропонували замінити короткі облігації з погашенням у 2026 році на довші – до 2029 року. Це дозволило зменшити навантаження на бюджет у короткостроковій перспективі.

Загалом в обігу перебувають ОВДП на суму понад 2 трлн грн. Найбільшу частку тримають банки (47,09%) та Національний банк України (32,94%). Частка фізичних осіб становить 6,85%.

В умовах війни ОВДП залишаються одним із ключових джерел фінансування державного бюджету – другим за обсягом після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення через цей інструмент вже залучено понад 2,2 трлн грн.

Придбати облігації можуть як громадяни, так і бізнес – через банки, брокерів або застосунок «Дія». Мінімальна сума інвестиції починається від 1000 грн, що робить цей інструмент доступним для широкого кола українців.