Українці за кордоном можуть увійти в "Дію" без BankID: що для цього потрібно

Українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
За словами омбудсмана, українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватися в застосунку "Дія" без використання BankID.
Для цього достатньо мати:
Лубінець нагадав, що технологія NFC працює за принципом безконтактного зчитування даних.
"Достатньо прикласти документ до телефона - і система автоматично підтвердить особу користувача", - пояснив він.
Отже, українці за кордоном можуть:
Лубінець порадив також ознайомитись із більш детальними інструкціями щодо входу в "Дію" за допомогою ID-картки або біометричного закордонного паспорта.
Перш за все необхідно переконатись, що ваш смартфон підтримує NFC.
У першому випадку, щоб все спрацювало, потрібно:
Тим часом зайти у застосунок "Дія" за допомогою закордонного паспорта можна за умови:
"Якщо РНОКПП не внесено до реєстру, авторизуватись у "Дії" не вдасться. Такий документ залишається чинним. Але додати РНОКПП до вже виданого документа неможливо. Це можна зробити лише під час оформлення нового паспорта", - пояснили українцям.
Насамкінець Лубінець нагадав: "якщо перебуваєте за кордоном і ваші права порушено, зверніться до Офісу омбудсмана".
Зробити це можна:
