Украинцы за границей могут войти в "Дію" без BankID: что для этого нужно

Что нужно для авторизации в "Дії" без BankID

По словам омбудсмена, украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.

Для этого достаточно иметь:

смартфон с поддержкой NFC (технологии бесконтактной связи);

один из документов: ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Лубинец напомнил, что технология NFC работает по принципу бесконтактного считывания данных.

"Достаточно приложить документ к телефону - и система автоматически подтвердит личность пользователя", - объяснил он.

Следовательно, украинцы за границей могут:

войти в приложение "Дія" без необходимости в банковской авторизации;

получить доступ к своим электронным документам и государственным услугам онлайн;

оставаться на связи с государственными сервисами Украины, находясь в другой стране.

Что может помешать авторизации в "Дії" без BankID

Лубинец посоветовал также ознакомиться с более подробными инструкциями по входу в "Дію" с помощью ID-карты или биометрического загранпаспорта.

Прежде всего необходимо убедиться, что ваш смартфон поддерживает NFC.

В первом случае, чтобы все сработало, нужно:

проверить, указан ли РНУКПН (налоговый номер) на обороте ID-карты (без него авторизоваться в "Дії" не удастся);

включить VPN (виртуальную частную сеть) с сервисами Украины.

Между тем зайти в приложение "Дія" с помощью загранпаспорта можно при условии:

что документ был выдан не ранее 2015 года;

что при его оформлении был предоставлен РНУКПН (если документ оформляли за границей, существует вероятность, что налоговый номер внесен не был).

"Если РНУКПН не внесен в реестр, авторизоваться в "Дії" не удастся. Такой документ остается действующим. Но добавить РНУКПН к уже выданному документу невозможно. Это можно сделать только при оформлении нового паспорта", - объяснили украинцам.

В завершение Лубинец напомнил: "если находитесь за границей и ваши права нарушены, обратитесь в Офис омбудсмена".

Сделать это можно:

с помощью электронной почты: hotline@ombudsman.gov.ua;

по телефону: (044) 299 74 08.

Публикация Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)