Украинцы за границей могут войти в "Дію" без BankID: что для этого нужно

Украинцы, которые находятся за пределами государства, могут авторизоваться в приложении "Дія" без использования BankID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Для этого достаточно иметь:
Лубинец напомнил, что технология NFC работает по принципу бесконтактного считывания данных.
"Достаточно приложить документ к телефону - и система автоматически подтвердит личность пользователя", - объяснил он.
Следовательно, украинцы за границей могут:
Лубинец посоветовал также ознакомиться с более подробными инструкциями по входу в "Дію" с помощью ID-карты или биометрического загранпаспорта.
Прежде всего необходимо убедиться, что ваш смартфон поддерживает NFC.
В первом случае, чтобы все сработало, нужно:
Между тем зайти в приложение "Дія" с помощью загранпаспорта можно при условии:
"Если РНУКПН не внесен в реестр, авторизоваться в "Дії" не удастся. Такой документ остается действующим. Но добавить РНУКПН к уже выданному документу невозможно. Это можно сделать только при оформлении нового паспорта", - объяснили украинцам.
В завершение Лубинец напомнил: "если находитесь за границей и ваши права нарушены, обратитесь в Офис омбудсмена".
Сделать это можно:
