ЗСУ виступають "супротивником" на навчаннях НАТО, - адмірал

10:05 27.04.2026 Пн
2 хв
У НАТО розкрили нову роль українських військових на навчаннях
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч
Фото ілюстративне: навчання українських військових (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна перейшла зі статусу споживача в статус постачальника безпеки. ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Читайте також: Чи витримає НАТО без США: в Альянсі дали чітку відповідь

За його словами, практика залучення українських військових до навчань Альянсу є досить поширеною.

"Іноді вони (українські військові ред.) виступають у ролі "червоної команди" (умовного супротивника) у навчаннях із боротьби з дронами. І мушу сказати, на нас чекали сюрпризи, бо вони проявили себе як дуже серйозний "противник", - сказав він.

Адмірал наголосив, що продовження такої взаємодії дозволить значно посилити обороноздатність НАТО, зокрема у протидії безпілотникам.

Оцінюючи роль України в системі безпеки, Драгоне підкреслив, що вона вже виходить за межі статусу лише отримувача допомоги.

"Україна робить величезний внесок", - зазначив голова Військового комітету НАТО.

Він наголосив, що навіть в умовах активних бойових дій українська сторона передає союзникам колосальний досвід через JATEC (Об'єднаний центр аналізу, навчання та освіти).

"Ми отримуємо і засвоюємо ваші уроки. Подивіться на їхні дії в Перській затоці, де вони допомагали місцевим країнам відбивати повітряні атаки Ірану. Тож тепер вони дійсно є постачальниками безпеки", - сказав адмірал.

ЗСУ на навчаннях НАТО

Раніше західні ЗМІ повідомляли про результати військових навчань НАТО Hedgehog 2025, які проходили в Естонії.

У медіа поширилася інформація, що під час одного зі сценаріїв українські військові, які виконували роль умовного противника, змогли ефективно протидіяти силам НАТО. У результаті навчальний епізод завершився умовним "знищенням" бойової групи, до складу якої входила британська бригада.

Згодом українські військові розповіли, як саме їм це вдалося.

