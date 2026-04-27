Чи витримає НАТО без США: в Альянсі дали чітку відповідь

08:37 27.04.2026 Пн
Адмірал НАТО назвав пріоритети, які змінять систему оборони
Чи витримає НАТО без США: в Альянсі дали чітку відповідь Фото: голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне

Масштабного відходу США від зобов’язань перед НАТО не очікується, однак Європа має посилювати власну обороноздатність і вже почала це робити.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів вищий військовий чиновник Альянсу, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За словами адмірала, він не очікує, що відбудеться масштабний відхід Сполучених Штатів від зобов'язань перед НАТО.

"Але я вважаю, що Європі необхідно взяти на себе відповідальність, і ми починаємо це робити завдяки серйозним інвестиційним зобов'язанням, ухваленим у Гаазі минулого року. Перші результати ми побачимо на наступному саміті в Анкарі", - заявив він.

Що має зробити Європа

Як наголосив представник НАТО, європейські країни повинні зосередитися на розвитку власного оборонного потенціалу.

"Зрозуміло, зосередитися на завданнях із розвитку потенціалу - на тому, що ми плануємо закупити залежно від фінансування і системи закупівель: наші системи ППО, ISR (розвідка, спостереження і рекогносцировка), вдосконалення засобів радіоелектронної боротьби, впровадження інновацій, таких як інтеграція ШІ та безпілотники, - пояснив він.

Також буде потрібна масова підготовка солдатів, яку країни-члени забезпечуватимуть для НАТО.

Чи можливе скорочення присутності США

Коментуючи можливість змін у розміщенні американських сил, Драгоне зазначив, що кардинальних кроків не прогнозується.

"Подібні речі нещодавно озвучувалися, безумовно, але нам потрібно дивитися на реальний стан справ на місцях. Я намагаюся бути практиком. Масштабні переміщення - ні, нічого подібного. Я допускаю можливість деякого скорочення участі (США), але мені ще належить побачити, що саме це означатиме на ділі", - сказав адмірал.

Водночас він додав, що союзники можуть підміняти один одного у разі необхідності.

"Однак якщо ми дійсно є сильним і зрілим альянсом, інші союзники зможуть провести ротацію, заповнити прогалини і взяти на себе відповідальність за традиційну зону відповідальності НАТО, поки інший союзник задіяний у перехопленні кризи далеко від нас, і це правильно", - зазначив він.

Довіра до Альянсу

Адмірал наголосив, що попри гучні заяви, реальна ситуація свідчить про єдність Альянсу.

"Якщо брати до уваги не слова чи декларації, а факти, то їх уже достатньо, щоб стверджувати: альянс сильний. Нам просто потрібно підтверджувати цю довіру, виконуючи свої зобов'язання. Європейські союзники активізуються. Ми докладаємо величезних зусиль для розвитку нашої оборонно-промислової бази, створюємо спільні підприємства. Я вважаю, що це конкретні, реальні сигнали, які дають змогу всім довіряти одне одному без винятків", - підкреслив він.

Окремо він звернув увагу на різницю між публічними заявами та реальними діями союзників.

"Так, просто подивіться на Україну. НАТО, весь альянс – усі 32 союзники - підтримують Україну, забезпечують її стійкість і допомагають так само, як і раніше. Навіть більше, якщо це в наших силах, але допомагають усі. Ніхто не залишився осторонь", - резюмував Драгоне.

Раніше, після відмови Альянсу приєднатися до американської операції проти Ірану, президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу країни з НАТО.

Трамп також різко розкритикував союзників, заявивши, що без військової потужності США НАТО є "паперовим тигром", і додав, що ніколи не вірив у Альянс.

Втім, як пише західна преса, така риторика дала несподіваний результат - вона лише посилила згуртованість європейських лідерів, які почали активніше координувати свої дії між собою.

В Одесі пошкоджені висотки, готель та постраждали діти: фото наслідків нічної атаки РФ
В Одесі пошкоджені висотки, готель та постраждали діти: фото наслідків нічної атаки РФ
