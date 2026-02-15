ua en ru
ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях: військові розповіли деталі операції

Неділя 15 лютого 2026 04:51
UA EN RU
ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях: військові розповіли деталі операції Фото: навчання шокували як самих військових, так і західних посадовців (412 бригада Nemesis СБС Facebook)
Автор: Маловічко Юлія

У ЗМІ останніми днями поширили інформацію про те, як ЗСУ на навчаннях Hedgehog у Естонії "розгромили" війська НАТО. Українські військові розповіли, як саме їм це вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну публікацію підрозділів Сил оборони України в Facebook.

За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

До складу української команди увійшли оператори бомберів 412-ї бригади Nemesis та екіпажі FPV-дронів 427-ї бригади Rarog зі складу Сил безпілотних систем. Також участь брали оператори FPV Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони та представники системи ситуаційної обізнаності Delta.

Як розповів боєць 412-ї бригади Nemesis з позивним Нік, українські військові виконували завдання з ураження сил умовного противника, мінування логістичних маршрутів і доставки вантажів дружнім підрозділам.

За його словами, противника виявляли екіпажі аеророзвідки на комплексі Vector.

Як Силам Оборон вдалось "розгромити противника"

“Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА”, - зазначив військовий.

Українські бійці також вказали на низку помилок з боку умовного угруповання НАТО. Зокрема, техніка переміщувалася великими колонами без належного маскування, піхота не намагалася сховатися, а перед рухом не перевіряли дороги на наявність мінування.

Військові наголосили, що технології кардинально змінюють поле бою, а Україна готова ділитися досвідом війни дронів із західними партнерами. За їхніми словами, країни НАТО мають переосмислити тактику ведення сучасних бойових дій та швидше підготуватися до російської загрози.

Раніше The Wall Street Journal повідомляло про ці навчання в Естонії. За даними видання, у межах одного зі сценаріїв бойова група з кількох тисяч військових, зокрема британська бригада та естонська дивізія, проводила наступальну операцію.

Водночас українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях.

Загалом результати навчань назвали “жахливими” для сил НАТО - за даними ЗМІ, військові навіть не змогли виявити позиції українських операторів дронів.

