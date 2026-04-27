RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ выступают "противником" на учениях НАТО, - адмирал

10:05 27.04.2026 Пн
2 мин
В НАТО раскрыли новую роль украинских военных на учениях
aimg Ирина Глухова aimg Милан Лелич
Фото иллюстративное: учения украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина перешла из статуса потребителя в статус поставщика безопасности. ВСУ выступают инструкторами для сил НАТО, передавая уникальный опыт противодействия дронам.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Читайте также: Выдержит ли НАТО без США: в Альянсе дали четкий ответ

По его словам, практика привлечения украинских военных к учениям Альянса является достаточно распространенной.

"Иногда они (украинские военные - ред.) выступают в роли "красной команды" (условного противника) в учениях по борьбе с дронами. И должен сказать, нас ждали сюрпризы, потому что они проявили себя как очень серьезный "противник", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что продолжение такого взаимодействия позволит значительно усилить обороноспособность НАТО, в частности в противодействии беспилотникам.

Оценивая роль Украины в системе безопасности, Драгоне подчеркнул, что она уже выходит за пределы статуса только получателя помощи.

"Украина делает огромный вклад", - отметил председатель Военного комитета НАТО.

Он подчеркнул, что даже в условиях активных боевых действий украинская сторона передает союзникам колоссальный опыт через JATEC (Объединенный центр анализа, обучения и образования).

"Мы получаем и усваиваем ваши уроки. Посмотрите на их действия в Персидском заливе, где они помогали местным странам отражать воздушные атаки Ирана. Так что теперь они действительно являются поставщиками безопасности", - сказал адмирал.

ВСУ на учениях НАТО

Ранее западные СМИ сообщали о результатах военных учений НАТО Hedgehog 2025, которые проходили в Эстонии.

В медиа распространилась информация, что во время одного из сценариев украинские военные, которые выполняли роль условного противника, смогли эффективно противодействовать силам НАТО. В результате учебный эпизод завершился условным "уничтожением" боевой группы, в состав которой входила британская бригада.

Впоследствии украинские военные рассказали, как именно им это удалось.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОВойна в Украине