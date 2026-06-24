Українці визначилися, як вирішувати історичні суперечки з Польщею, - КМІС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування, 90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею.

Більшість (57%) поділяють прагматичний погляд, що кожна нація може мати своїх героїв і іншим націям не можна втручатися.

Ще 33% розраховують, що через спільні комісії істориків, а не політиків, можна досягти консенсусного погляду.

Натомість лише 1% опитаних вважає, що Україна має виконати всі вимоги Польщі і загалом дотримуватися польського погляду на взаємну історію.

Ще 4% навпаки очікують, що Польща буде позбавлена суб'єктності в історичних питаннях.