Украинцы определились, как разрешать исторические споры с Польшей, - КМИС
Большинство украинцев поддерживают конструктивный подход к разрешению исторических споров с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно данным опроса, 90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей.
Большинство (57%) разделяет прагматичный взгляд, что каждая нация может иметь своих героев и другим нациям нельзя вмешиваться.
Еще 33% рассчитывают, что через совместные комиссии историков, а не политиков, можно добиться консенсусной точки зрения.
Однако только 1% опрошенных считают, что Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польского взгляда на взаимную историю.
Еще 4% напротив ожидают, что Польша будет лишена субъектности в исторических вопросах.
Конфликт между Украиной и Польшей
Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.
Причиной такого шага стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.
После этого о намерении отказаться от польских знаков отличия заявили бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Аналогичное решение озвучили руководитель ОП Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига и эксглава правительства Владимир Гройсман.
Зеленский заявил, что его польский коллега использует разжигание ненависти к украинцам как инструмент внутриполитической борьбы.
По словам главы государства, Навроцкий повторяет ошибки, которые в свое время допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Также Зеленский подчеркнул, что именно украинцы сегодня ценой собственных жизней защищают безопасность не только своей страны, но Польши и всего Европейского Союза.
В то же время в МИД заявили, что Украина ведет "спокойную дипломатическую работу" с польской стороной, чтобы снизить эмоциональное напряжение и урегулировать обострение в двусторонних отношениях.
Детальнее о дипломатическом обострении между Киевом и Варшавой и его возможных последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.