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Українці граючи "за росіян" ледь не перемогли НАТО у кібернавчаннях, - FT

16:52 07.06.2026 Нд
3 хв
Навчання тривало три дні - симулювали блекаут, повінь і злам банківської системи
aimg Валерія Абабіна
Фото: Україна і НАТО провели спільні навчання з кібератаки (Raphael Minder/FT)

Українські фахівці у триденній симуляції кібератаки в польському Бидгощі грали за країну-агресора, тактика якої відтворювала російські дезінформаційні кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як проходила симуляція

Навчання провели в Бидгощі (Польща) - у Спільному центрі аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (JATEC).

Сценарій передбачав, що вигадана країна Перанца зазнала кібератаки на енергомережу від авторитарного сусіда Карті, який давно претендує на її територію.

Триденна гра складалася з трьох сценаріїв: відключення електроенергії, велика повінь і злам банківської системи. Українські чиновники виконували роль "лиходіїв" з Карті, а НАТО - захищало вигадану Перанцу.

Як українці грали "за росіян"

Команда Карті заповнювала соцмережі повідомленнями, згенерованими штучним інтелектом. У них уряд Перанци звинувачували в некомпетентності і корупції під час кожної кризи, а водночас обіцяли, що "допомогу" нададуть саме з Карті.

"Перанца не може допомогти, але Карті може", - йшлося в одному з повідомлень на вебсайті вигаданого уряду.

Команда НАТО відповідала закликами до національної єдності і попередженнями про мародерство та інші форми безладдя.

За оцінкою журі - науковців і фахівців з дезінформації - Карті програла лише з невеликою різницею у двох сценаріях.

Чим українці вирізнились

За словами німецького підполковника Івонн Рьоттер, директорки Центру цифровізації Бундесверу, українці працювали швидше, виявились креативнішими і мали кращі навички роботи зі штучним інтелектом.

"Українці мають дуже реалістичне уявлення про те, як працюють та спілкуються опоненти. У цьому плані ми можемо в них повчитися", - визнала вона.

Журі поставило команді Карті на карб те, що вона не зуміла "підтримувати послідовний наратив, закріплений на невеликій кількості основних меседжів".

"У реальному житті основні меседжі змінюються щодня - просто подивіться, що робить Росія", - відповів на це український учасник симуляції.

Що таке JATEC і навіщо він Україні

Як зазначив очільник української делегації полковник Валерій Вишнівський, обмін досвідом у JATEC "сприяє досягненню нашої ключової мети - якомога швидшої оперативної сумісності між Україною та Альянсом".

З 60 співробітників центру третина - відряджені з України (зі Збройних сил, Міноборони і розвідувальних служб). Українці діляться досвідом роєвих атак дронів, радіоелектронної боротьби і децентралізованих командних структур. У відповідь Україна отримує ширший доступ до програмного забезпечення та інженерних можливостей НАТО.

Симуляцію фінансував Бундесвер, а платформу цифрових військових ігор надала французька ІТ-компанія Atos.

Чи відображає гра реальність

Дослідник когнітивної війни Університету Гельмута Шмідта в Гамбурзі Александру Фотеску визнав, що симуляція має обмеження.

"Гра насправді не занурює нас у реальні умови, з якими можуть зіткнутися українці. У воєнний час все дуже емоційно, відбувається драматична та екзистенційна взаємодія", - зазначив він, порівнявши симуляцію зі "сценарієм, розробленим радше для практики"

Нагадаємо, Спільний центр НАТО-Україна JATEC у Бидгощі відкрили у лютому 2025 року. Це перша цивільно-військова організація, якою спільно керують НАТО і Україна.

План роботи центру Київ і Альянс сформували у січні 2025 року. У жовтні Кабмін визначив порядок направлення українських військових до Бидгоща - вони працюють над сучасними підходами до оборонного планування і застосуванням технологій на полі бою.

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