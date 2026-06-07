Украинцы играя "за русских" едва не победили НАТО в киберучениях, - FT

Украинские специалисты в трехдневной симуляции кибератаки в польском Быдгоще играли за страну-агрессора, тактика которой воспроизводила российские дезинформационные кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Учения провели в Быдгоще (Польша) - в Совместном центре анализа, обучения и образования НАТО-Украина (JATEC).
Сценарий предполагал, что вымышленная страна Перанца подверглась кибератаке на энергосеть от авторитарного соседа Карти, который давно претендует на ее территорию.
Трехдневная игра состояла из трех сценариев: отключение электроэнергии, большое наводнение и взлом банковской системы. Украинские чиновники выполняли роль "злодеев" из Карти, а НАТО - защищало вымышленную Перанцу.
Команда Карти заполняла соцсети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом. В них правительство Перанцы обвиняли в некомпетентности и коррупции во время каждого кризиса, а в то же время обещали, что "помощь" окажут именно с Карти.
"Перанца не может помочь, но Карти может", - говорилось в одном из сообщений на веб-сайте вымышленного правительства.
Команда НАТО отвечала призывами к национальному единству и предупреждениями о мародерстве и других формах беспорядков.
По оценке жюри - ученых и специалистов по дезинформации - Карти проиграла лишь с небольшой разницей в двух сценариях.
По словам немецкого подполковника Ивонн Реттер, директора Центра цифровизации Бундесвера, украинцы работали быстрее, оказались креативнее и имели лучшие навыки работы с искусственным интеллектом.
"Украинцы имеют очень реалистичное представление о том, как работают и общаются оппоненты. В этом плане мы можем у них поучиться", - признала она.
Жюри поставило команде Карте в укор то, что она не сумела "поддерживать последовательный нарратив, закрепленный на небольшом количестве основных месседжей".
"В реальной жизни основные месседжи меняются каждый день - просто посмотрите, что делает Россия", - ответил на это украинский участник симуляции.
Как отметил глава украинской делегации полковник Валерий Вишневский, обмен опытом в JATEC "способствует достижению нашей ключевой цели - как можно более быстрой оперативной совместимости между Украиной и Альянсом".
Из 60 сотрудников центра треть - командированные из Украины (из Вооруженных сил, Минобороны и разведывательных служб). Украинцы делятся опытом роевых атак дронов, радиоэлектронной борьбы и децентрализованных командных структур. В ответ Украина получает более широкий доступ к программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.
Симуляцию финансировал Бундесвер, а платформу цифровых военных игр предоставила французская ИТ-компания Atos.
Исследователь когнитивной войны Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Александру Фотеску признал, что симуляция имеет ограничения.
"Игра на самом деле не погружает нас в реальные условия, с которыми могут столкнуться украинцы. В военное время все очень эмоционально, происходит драматическое и экзистенциальное взаимодействие", - отметил он, сравнив симуляцию со "сценарием, разработанным скорее для практики"
Напомним, Совместный центр НАТО-Украина JATEC в Быдгоще открыли в феврале 2025 года. Это первая гражданско-военная организация, которой совместно руководят НАТО и Украина.
План работы центра Киев и Альянс сформировали в январе 2025 года. В октябре Кабмин определил порядок направления украинских военных в Быдгощ - они работают над современными подходами к оборонному планированию и применением технологий на поле боя.