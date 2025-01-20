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Україна та НАТО сформували план роботи Спільного центру JATEC: які його завдання

Понеділок 20 січня 2025 19:46
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Україна та НАТО сформували план роботи Спільного центру JATEC: які його завдання Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

НАТО та Україна сформували план роботи Спільного центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Він розміщується у польському місті Бидгощ.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За її словами, центр діятиме під егідою Стратегічного командування НАТО з трансформації, що відповідає за підготовку Альянсу до майбутніх війн. І стане ключовим елементом стратегічного партнерства між Україною та НАТО.

Його завдання включатимуть інтеграцію досвіду України у військову підготовку, навчання та ведення бойових дій.

"Центр зосередиться на розвитку спроможностей складових сектору безпеки й оборони України, сприянні їх подальшого реформування, досягненні сумісності Сил оборони України з військовими формуваннями збройних сил країн-членів НАТО та сприянні регіональної безпеки та стабільності", - розповіла Стефанішина.

Верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації, адмірал П’єр Вандьє, підкреслив, що одним із головних напрямів дослідження є поєднання в українській війні сучасних технологій з із жорстокими окопними боями й артилерійськими обстрілами.

"Українські солдати воюють в окопах і використовують артилерію так, як це було звично понад століття тому, але вони також використовують дрони, штучний інтелект і космічний зв’язок. У результаті українська артилерія стала більш ефективною і більш смертоносною. Вивчення українського досвіду дозволить НАТО оперативно реагувати на сучасні загрози та залишатись стратегічно надійною організацією", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НАТО займається координацією військової допомоги Україні від країн-партнерів. У грудні 2024 року нове командування Альянсу у Вісбадені розпочало роботу.

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НАТО Ольга Стефанішина
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