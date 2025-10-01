Кабмін схвалив відправку військових до спільного центру НАТО-Україна у Польщі
Кабінет міністрів визначив порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Визначили порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі. Це дозволить розвивати спільні проєкти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій", - повідомила Свириденко.
За її словами, українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою.
"Бойовий досвід Сил оборони України - унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової", - зазначила прем'єр.
За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, в межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій.
Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів.
"Спрямування додаткового контингенту до Спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО", - підкреслив він.
Спільний центр НАТО-Україна
Нагадаємо, у січні цього року Україна та НАТО узгодили робочий план Спільного центру аналізу, підготовки та освіти (JATEC), який розташований у польському місті Бидгощ.
Центр працюватиме під керівництвом Стратегічного командування НАТО з трансформації, яке займається підготовкою Альянсу до майбутніх конфліктів. Він стане важливим елементом стратегічного партнерства між Україною та НАТО.
Основна мета JATEC - інтеграція українського бойового досвіду у систему військової підготовки та навчання Альянсу.
Вже у лютому у Польщі офіційно відкрився Спільний центр НАТО-Україна.