НАТО перейматиме досвід українських військових у новому центрі JATEC

НАТО перейматиме бойовий досвід українських військових для посилення оборони та стримування Росії. У Польщі відкрився центр "НАТО-Україна", де союзники вчитимуться українським тактикам.

Про це розповіла заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська на церемонії відкриття JATEC, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію .

У понеділок у Польщі розпочав роботу Центр навчання, тренінгу та аналізу "НАТО-Україна", який займатиметься підготовкою, освітою та аналізом досвіду українських військових у протистоянні з російською агресією.

Вона наголосила, що цей центр є унікальною спільною ініціативою НАТО та країни-партнера, яка дозволить безпосередньо переймати бойовий досвід українських військових.

"Ми будемо вчитися в України та вчитися з їхнього досвіду боротьби з російською агресією з перших вуст", - наголосила заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

За її словами, JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) посилить сектор безпеки та оборони України, зміцнить стримування та оборону в довгостроковій перспективі, а також сприятиме повній оперативній сумісності ЗСУ з силами Альянсу.

Шекерінська також зазначила, що НАТО продовжує надавати Україні масштабну військову допомогу. На цей момент союзники вже передали 99% усієї обіцяної військової підтримки, зокрема збройове обладнання та боєприпаси.

Новий центр навчання в Польщі стане платформою для посилення співпраці між НАТО та Україною у сфері безпеки.