Українську делегацію запросили до США після зустрічі Віткоффа і Путіна, - Сибіга

Українську переговорну групу запросили відвідати США після того, як спецпредставник американського лідера Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Сибіга після зустрічі глав МЗС країн НАТО розповів, що керівник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров уже зателефонував Віткоффу після того, як той зустрівся з Путіним. З міркувань безпеки деталі зустрічі в Москві не обговорювали.
Водночас, за словами міністра, Умєров продовжує консультації з приводу мирних переговорів із чиновниками Франції, Британії та Німеччини. Вони координують позиції та оцінюють досягнутий прогрес.
"Що повідомили представники американської делегації, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві мали для мирного процесу позитивне значення. Вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом", - зазначив голова МЗС.
Нагадаємо, вчора, 2 грудня, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер зустрілися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним.
Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив про те, що під час зустрічі компромісів знайдено не було.
Але він додав, що Вашингтон і Москва бачать "величезні перспективи" для взаємодії.
Також учора з'явилися чутки про те, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з членами американської делегації після того, як вони покинуть Москву. Але сьогодні стало відомо, що таку зустріч скасували.