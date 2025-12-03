Українську делегацію запросили до США після зустрічі Віткоффа і Путіна, - Сибіга

Сибіга після зустрічі глав МЗС країн НАТО розповів, що керівник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров уже зателефонував Віткоффу після того, як той зустрівся з Путіним. З міркувань безпеки деталі зустрічі в Москві не обговорювали.

Водночас, за словами міністра, Умєров продовжує консультації з приводу мирних переговорів із чиновниками Франції, Британії та Німеччини. Вони координують позиції та оцінюють досягнутий прогрес.

"Що повідомили представники американської делегації, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві мали для мирного процесу позитивне значення. Вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом", - зазначив голова МЗС.