Украинскую делегацию пригласили в США после встречи Уиткоффа и Путина, - Сибига

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинскую переговорную группу пригласили посетить США после того, как спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сибига после встречи глав МИД стран НАТО рассказал, что руководитель украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже созвонился с Уиткоффом после того, как тот встретился с Путиным. По соображениям безопасности детали встречи в Москве не обсуждались.

При этом, по словам министра, Умеров продолжает консультации по поводу мирных переговоров с чиновниками Франции, Британии и Германии. Они координируют позиции и оценивают достигнутый прогресс. 

"Что сообщили представители американской делегации, что, по их оценке, разговоры в Москве имели для мирного процесса позитивное значение. Они пригласили украинскую делегацию для продолжения наших разговоров в Америку в ближайшее время", - отметил глава МИД.

Встреча Уиткоффа и Путина

Напомним, вчера, 2 декабря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о том, что в ходе встречи компромиссов найдено не было.

Но он добавил, что Вашингтон и Москва видят "огромные перспективы" для взаимодействия.

Также вчера появились слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с членами американской делегации после того, как они покинут Москву. Но сегодня стало известно, что такую встречу отменили.

