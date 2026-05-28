Українську балістику не хочуть не тільки в Росії, - Зеленський

Україна продовжує просувати ідею створення власної балістики та європейської антибалістичної системи, незважаючи на опір з боку низки держав і конкуренцію в оборонній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

Україна просуває власну балістику

За словами Володимира Зеленського, українська сторона продовжує роботу над розвитком власного балістичного напряму.

Президент підкреслив, що просування цієї ідеї супроводжується складнощами, оскільки поява нового сильного гравця у сфері озброєнь викликає побоювання в інших країн.

"Я просуваю цю ідею, яка дуже складна через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Я просуваю ідею української балістики та антибалістики. Українську балістику не хоче бачити не тільки Росія. Росія - зі зрозумілих причин. І не тільки Росія - теж зі зрозумілих причин. Причина в бізнесі, у конкуренції. Але я вважаю, що зможу просунути цю ідею", - заявив Зеленський.

Переговори щодо антибалістичної системи

Президент також повідомив, що Україна паралельно працює над створенням європейської антибалістичної системи спільно з міжнародними партнерами. Одним із перших учасників проєкту стала Швеція.

"Так само, як і просуваємо ідею антибалістики. Європейської антибалістичної системи. Ми сьогодні домовилися зі Швецією, що будемо цим займатися. Це перший із великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики", - зазначив глава держави.

Що планують далі

За словами Зеленського, Україна розраховує вже протягом літа розширити коло партнерів для реалізації ініціативи та перейти до практичної роботи над системою протидії балістичним загрозам.

"Нам ще потрібні кілька партнерів. Думаю, що за літо ми зможемо просунути й остаточно узгодити цю ідею. І почнемо працювати, щоб подолати цей балістичний виклик", - додав президент України.