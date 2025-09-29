Український журналіст Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела (відео)

Український правозахисник, військовий та колишній військовополонений Максим Буткевич отримав цьогорічну премію імені Вацлава Гавела у сфері прав людини.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Ради Європи.
Буткевич був одним з трьох номінантів, ім'я переможця оголосив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос.
Максим Буткевич - український журналіст, правозахисник та співзасновник Центру прав людини "Зміна" і "Громадського радіо". Він добровільно вступив до лав Збройних сил України на початку російського вторгнення 2022 року та став командиром взводу.
Потрапивши в полон, був засуджений росіянами до 13 років ув’язнення і провів понад два роки у жорстоких умовах, перш ніж у жовтні 2024 року був звільнений під час обміну полоненими.
Фото: журналіст та військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела (РБК-Україна)
Премія імені Вацлава Гавела з прав людини щорічно вручається за видатні заслуги щодо захисту прав людини у Європі та за її межами.
Нагорода започаткована 2013 року Парламентської асамблеї Ради Європи спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела та Charta 77 Foundation. Премія присвячена пам'яті Вацлава Гавела - останнього президента Чехословаччини та першого президента Чехії.
Угоду про заснування премії було підписано у Празі 25 березня 2013 року президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном-Клодом Міньйоном, головою Бібліотеки Вацлава Гавела Мартою Смоліковою та головою Керівного комітету Charta 77 Foundation Франтішеком Янучем за участі міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга.
Премія Вацлава Гавела є правонаступницею Премії Парламентської асамблеї Ради Європи з прав людини, яку присуджували кожні два роки, починаючи з 2007-го.
Лауреатом премії може стати особи або неурядові організації, що працюють у напрямку захисту прав людини. Кожному лауреату премії Вацлава Гавела вручається диплом, відзнака та грошова частина премії, що становить 60 тисяч євро.
Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький.
Нагадаємо, що у 2021-му році білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, засуджена режимом Олександра Лукашенка на 11 років в'язниці, була лауреатом премії імені Вацлава Гавела.
Також ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи присудила премію імені Вацлава Гавела правозахиснику, який був засуджений у Китаї до довічного ув'язнення.