Український журналіст Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела (відео)

Буткевич був одним з трьох номінантів, ім'я переможця оголосив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос.

Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич - український журналіст, правозахисник та співзасновник Центру прав людини "Зміна" і "Громадського радіо". Він добровільно вступив до лав Збройних сил України на початку російського вторгнення 2022 року та став командиром взводу.

Потрапивши в полон, був засуджений росіянами до 13 років ув’язнення і провів понад два роки у жорстоких умовах, перш ніж у жовтні 2024 року був звільнений під час обміну полоненими.

Фото: журналіст та військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела (РБК-Україна)

Що відомо про премію Вацлава Гавела

Премія імені Вацлава Гавела з прав людини щорічно вручається за видатні заслуги щодо захисту прав людини у Європі та за її межами.

Нагорода започаткована 2013 року Парламентської асамблеї Ради Європи спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела та Charta 77 Foundation. Премія присвячена пам'яті Вацлава Гавела - останнього президента Чехословаччини та першого президента Чехії.

Угоду про заснування премії було підписано у Празі 25 березня 2013 року президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном-Клодом Міньйоном, головою Бібліотеки Вацлава Гавела Мартою Смоліковою та головою Керівного комітету Charta 77 Foundation Франтішеком Янучем за участі міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга.

Премія Вацлава Гавела є правонаступницею Премії Парламентської асамблеї Ради Європи з прав людини, яку присуджували кожні два роки, починаючи з 2007-го.

Лауреатом премії може стати особи або неурядові організації, що працюють у напрямку захисту прав людини. Кожному лауреату премії Вацлава Гавела вручається диплом, відзнака та грошова частина премії, що становить 60 тисяч євро.

Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький.