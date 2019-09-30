ПАСЕ присудила осужденному в Китае правозащитнику премию Гавела

Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела правозащитнику, который был приговорен в Китае к пожизненному заключению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как известно, Ильгам Тохти - уйгурский ученый, бывший профессор Пекинского университета, правозащитник, один из самых известных борцов за защиту прав уйгуров, в 2014 году был осужден Китаем к пожизненному заключению за свою деятельность, которую расценили как "сепаратизм".

Это уже не первая его награда. Так, в 2016 году он получил престижную награду по защите прав человека. Защитника прав уйгурскогого меньшинства в Китае выбрали из трех претендентов на получении Премии имени Мартина Енналза.

Уйгуры - тюркоязычный мусульманский народ, большинство которого живет на территории, которая с 17-го века принадлежит Китаю. Уйгуры жалуются на дискриминацию и преследования китайской властью. Среди уйгуров также существует вооруженное сепаратистское движение, существование которого является для Пекина дополнительным поводом для обвинений и репрессий.

Премия Вацлава Гавела названа в честь умершего в 2011 году бывшего чешского государственного деятеля, одного из лидеров Бархатной революции 1989 года. Премия основана в 2013 году и отмечает достижения в защите прав человека. Денежное вознаграждение составляет 60 тысяч евро.

Как сообщало ранее РБК-Украина, украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов также стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год.

А в августе этого года украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов получил премию "Нептун" фестиваля Solidarity of Arts в Польше.