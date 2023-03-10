Українського правозахисника Буткевича "суд" РФ засудив до 13 років

Українського правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон в Луганській області, так званий "суд" окупованого Донбасу, засудив до 13 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет РФ .

Так, його визнали винним у нібито "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів". Крім того, Буткевича окупанти "звинуватили" і в "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та навмисному пошкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом".

Слідчі запевняють, що правозахисник з 20 березня 2022 року проходив військову службу в батальйоні "Берлінго" ЗСУ на посаді командира взводу.

А 4 червня 2022 року в Сєвєродонецьку він нібито "здійснив постріл" з протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку. В результаті нібито "двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно".

При цьому в повідомленні СК йдеться, що Буткевич нібито "повністю визнав провину, розкаявся у скоєному".